Zu einer fachkundigen Führung auf dem Ottersheimer Evolutionsweg lädt die Verbandsgemeinde Göllheim für kommenden Sonntag ein.

Der Initiator des 1000 Meter langen Lehrpfades, der Ottersheimer Karl-Heinz Büchner, Biophysiker und Mitglied der Giordano-Bruno-Stiftung, erklärt im Laufe der rund zweistündigen Veranstaltung Entwicklungen und Ereignisse des Lebens auf der Erde. Der Lehrpfad stellt diese als Stationen der 4100 Millionen Jahre langen Geschichte der Evolution dar. Treff ist um 14 Uhr an der Ammelbachbrücke in der Hauptstraße, Parkmöglichkeiten gibt es in der Hauptstraße oder auf dem Parkplatz der Kirche. Die Teilnahme ist kostenlos, erforderlich ist allerdings ist eine Anmeldung bei der VG unter Telefon 06351 9998028 oder per E-Mail an maurer@vg-goellheim.de. Der Spaziergang findet unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln statt.