Gleich zweimal haben sich bislang unbekannte Täter in dieser Woche an einem im Winnweilerer Hainzenthal geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht: In der Nacht auf Samstag sind an dem Wagen drei, zwei Tage zuvor war an demselben Pkw bereits ein Reifen platt gestochen worden. Die Polizei geht daher von einem Zusammenhang aus. Den Schaden beziffert sie auf rund 400 Euro. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.