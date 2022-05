Zu einem Auftakt- und Netzwerktreffen laden die Strukturlotsen der Alte-Welt-Initiative für kommenden Dienstag, 17. Mai, Bürger der vier beteiligten Landkreise und alle sonstigen Interessierten ab 15 Uhr in das Weingut Schmidt nach Obermoschel ein.

Die Lotsen möchten mit den Menschen in der Region zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam Idee entwickeln, um die sogenannte Alte Welt voranzubringen. Die Initiative haben 2018 die Landräte der Kreise Donnersberg, Kusel, Bad Kreuznach und Kaiserslautern angestoßen, bald darauf kam die Kirche mit dem protestantischen Dekanat an Alsenz und Lauter hinzu. Seither wird von den „5K“ gesprochen, gebildet aus den Kfz-Initialen KUS, KH, KIB und KAI sowie der Kirche.

Seit vorigen September eigener Verein

Ziel ist es, die Alte Welt – grob umrissen die von Glan, Alsenz und Lauter begrenzte Gegend – zu stärken, ihr ein neues Image und bessere Strukturen zu verleihen. Um den Bemühungen ein eigenes „Dach“ zu geben, ist im vorigen September der Verein Alte Welt gegründet worden. Ferner hat man zur Verbesserung der Kooperation zwischen allen Beteiligten mit Fördermitteln des Bundes fünf Strukturlotsen, darunter drei Frauen, für die Dauer von drei Jahren angestellt – vier bei den Landkreisen, einer zur Vernetzung und als Verbindung zum Landkreistag.

Zukunftspodium Alte Welt

Das Treffen am Dienstag bietet nach einer kurzen Begrüßung bei einem Ge(h)spräch die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. Danach geben die Lotsen an kurzen Impulsstationen einen Einblick in ihre Tätigkeitsschwerpunkte und Ziele. Um 17 Uhr folgt im Weingut Schmidt ein Zukunftspodium Alte Welt, bei dem die Besucher die Ansprechpartner näher kennenlernen können sowie im Austausch mit den Landräten Ziele und Ideen aufgegriffen werden sollen. Den Abschluss bildet bei einem Imbiss ein offener Austausch. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.