Sarah Breban aus Katzenbach hat sich am 7. März als Alltagsbegleiterin selbstständig gemacht. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie angehende Pflegedienstleiterin will zukünftig im ganzen Nordpfälzer Land unterwegs sein. Dazu gehören die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler.

Als Alltagsbegleiterin unterstützt Sarah Breban ältere und kranke Menschen individuell, etwa mit gemeinsamen Unternehmungen, Spaziergängen, Arztbesuchen, Behördengängen, gemeinsamen Spielen, Kochen, Wocheneinkäufen und kleineren Besorgungen mit und ohne Klienten oder einfach nur beim Besuch von Freunden.

Zusätzlich beaufsichtigt Breban demenzkranke Personen, denen sie eine Tagesstruktur bieten und so Angehörige entlasten will. „Mir ist es wichtig, dass die Menschen mit Unterstützung so lange wie möglich in ihrem sozialen Umfeld leben können“, erklärt Sarah Breban. Ihre Leistung könne über die Krankenkasse abgerechnet werden.

Erste Klientin ist schon an Bord

Die 69-jährige Marion Herczem aus Sankt Alban ist Brebans erste Klientin. Wegen Rückenproblemen benötigt sie ein bis zwei Stunden pro Woche eine Haushaltshilfe. „Besser kann die Hilfe für mich nicht sein.“

Auch die Sympathie zwischen Breban und den Klienten müsse stimmen, deshalb biete sie im Vorfeld ein Treffen zum persönlichen Kennenlernen und als Informationsgespräch, schildert die Alltagsbegleiterin. Zusätzlich könne die Beratung über die Krankenkasse abgerechnet werden. Herczem hat sich direkt für Breban entschieden. „Ich musste nicht lange überlegen, das hat direkt gepasst“, meint Herczem. „Wir sprechen uns ab was gemacht werden muss und das klappt super.“ Es gehe viel über Vertrauen und das Gefühl müsse einfach stimmen.

So lang wie möglich zu Hause bleiben

Die 30-Jährige begann 2013 mit ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Schon damals hatte ich verschiedene Einblicke, was mit den Menschen passiert, wenn sie zum Beispiel das Krankenhaus verlassen und zu gesund sind für die Sozialstation“, erinnert sie sich. „Mit meiner Hilfe können die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben.“

In Zukunft werde es mir immer mehr ältere und kranke Menschen geben. Deshalb plant Breban, bald zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

Die Alltagsbegleiterin bietet ihre Dienstleistungen von Montag bis Freitag, von acht bis 16 Uhr an. Die Hilfe sei individuell nach Bedarf planbar und bis zu acht Stunden pro Tag möglich.

Info

Kontakt unter der Homepage www.alltagsbegleitung-nordpfälzer-land.de oder unter der Telefonnummer 06361 2540876 oder 0174 3314665.