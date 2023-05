Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Göllheim kennt, kennt auch seine imposanten Tore: das Kerzenheimer und das Dreisener. Beide entstanden in der Zeit der Regentschaft von Carl-Christian von Nassau Weilburg (1753-1788). Er ließ sie an Stellen errichten, an denen ursprünglich zwei von fünf Wehrtürmen gestanden hatten, die im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden waren.

„Besonders beeindruckend ist das zweigeschossige Kerzenheimer Tor. Dessen Erbauer ist wohl Johann Jost Sebastian aus Dreisen“, erläutert Doris Bugiel, die Vorsitzende