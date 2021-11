In der Verbandsgemeinde Winnweiler nehmen die Corona-Schnelltestzentren des Deutschen Roten Kreuzes ab kommendem Mittwoch, 17. November wieder ihren Betrieb auf. Montags, freitags und samstags kann man sich in Münchweiler im Bürgerhaus testen lassen. Dienstags, mittwochs und donnerstags in Winnweiler, am Schlossplatz im Erdgeschoss des Bürgermeister-Simon- Hauses. Die Tests sind gedacht für alle Menschen ohne Krankheitssymptome. Wer bereits Krankheitssymptome hat, muss sich an seinen Hausarzt wenden oder sich unter der Telefonnummer 116 117 Informationen über die zuständigen Stellen einholen.

An den Teststellen wird darum gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und den Personalausweis bereit zu halten. Das Testergebnis kann vor Ort nach 15 bis 20 Minuten erfragt werden und wird über die Coronawarnapp angezeigt. Die Teststellen sind geöffnet jeweils von 17-19 Uhr.