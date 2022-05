Das Ritual des Zeitunglesens beim ersten Kaffee des Tages ist noch immer eine der schönsten, aber längst nicht mehr die einzige Möglichkeit, um sich von der RHEINPFALZ informieren zu lassen. Für all diejenigen, die sich mobil über das Geschehen im Landkreis auf dem Laufenden halten wollen, gibt es jetzt den täglichen Überblick „Rund um den Donnersberg“.

Arbeitete die Redaktion früher ausschließlich auf einen Redaktionsschluss hin, zu dem die Druckmaschinen angeworfen werden, so geht es heute darum, den Leser Tag und Nacht so schnell wie möglich zu informieren. Deshalb gibt es auf unserer Internetseite mehrfach am Tag neuen Lesestoff für unsere Abonnenten, beispielsweise aktuelle Tickermeldungen zu Unfällen, Straßensperrungen oder wann immer etwas Unvorhergesehenes passiert. Auf der sozialen Plattform Facebook erhalten Nutzer Neuigkeiten, wenn sie unserer Seite „Die RHEINPFALZ Donnersberg“ folgen.

Und die tägliche Zeitung können unsere Abonnenten in vielen verschieden Formen lesen: beispielsweise in der RHEINPFALZ-App auf dem Smartphone oder Tablet. Da gibt es sogar eine Vorabendausgabe, die schon lange vorm Zu-Bett-Gehen einen Blick auf die bereits fertiggestellten Artikel des Folgetages erlaubt.

Mit einem Klick

Jene App bietet zudem den Pfalz-Ticker, dank dem RHEINPFALZ-Leser per Push-Mitteilungen auf dem Laufenden bleiben können. Das heißt: Zu besonders wichtigen Themen und Ereignissen bekommen sie eine Nachricht auf Mobiltelefon oder Tablet, sodass sie nichts verpassen.

Seit Anfang des Monats nun fassen wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, gegen Ende eines Redaktionstages bedeutsame Themen des Tages zusammen – unter dem Titel „Rund um den Donnersberg“. Drei bis vier Artikel, die in den zurückliegenden Stunden veröffentlicht wurden, sind kurz und übersichtlich dargestellt. Und mit einem Klick gelangen Sie direkt zu den zugehörigen ausführlichen Texten.

Hier gibt es den Newsletter

Um unseren „Newsletter“, wie wir ihn redaktionsintern nennen, zu erhalten, haben Sie drei Möglichkeiten: Sie finden ihn am Abend bei den Tickermeldungen auf www.rheinpfalz.de/donnersberg, auf unserer Facebookseite „Die RHEINPFALZ Donnersberg“ oder im Pfalz-Ticker in der App. Für App-Nutzer, die Push-Mitteilungen aktiviert haben, fliegen die Themen des Tages sogar ganz automatisch auf den Bildschirm.