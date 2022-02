Viele Sanierungsarbeiten sind auch für das Jahr 2022 wieder auf Pfälzer Autobahnen vorgesehen. Für die Autobahn 63, die von Kaiserslautern bis nach Mainz reicht und an der die Anschlussstellen Winnweiler, Göllheim/Dreisen sowie Kirchheimbolanden liegen, wurden zwei größere Projekte angekündigt – und zwar jeweils an den Randbezirken der Strecke: So soll das Autobahndreieck Kaiserslautern, an dem die A63 auf die A6 in Richtungen Saarbrücken und Mannheim trifft, eine neue Deckschicht bekommen. Und auch am Autobahnkreuz Mainz-Süd (A63/A60) wird gebaut: Dort soll in diesem Jahr die neue Autobahnbrücke freigegeben werden, die Behelfsbrücke soll zurückgebaut und die alte Nordbrücke abgerissen werden. Diesen Ausblick hat die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwochnachmittag bekanntgegeben.