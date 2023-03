Nach der überraschenden Heimniederlage gegen den TuS Ramsen erwartet Winnweilers Spielertrainer Waldemar Schneider im Spitzenspiel eine Reaktion. Liga-Primus ASV gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Göllheim. Dieser sieht sich laut Coach Daniel Ghoul als „klarer Außenseiter“.

Das Hinspiel Mitte September entschied der ASV nach offenem Schlagabtausch mit 5:3 für sich. In der Vorbereitung auf die Rückrunde standen sich beide Teams im Finale des Winnweilerer Winter-Cups vor sechs Wochen erneut gegenüber. Dieses Mal gewann der TuS – klar mit 4:0. „Da hat bei uns alles geklappt und beim Gegner, der in den ersten 15 Minuten mehrere hundertprozentige Torchancen ausgelassen hat, gar nichts“, misst Göllheims Spielertrainer Daniel Ghoul dieser Partie „0,0 Aussagekraft“ bei. Im Gegenteil. Er sieht seine Mannschaft trotz Heimvorteils als klaren Außenseiter. „Wir konnten aufgrund angeschlagener Spieler diese Woche nur einmal trainieren – und das mit den A-Junioren“, sagt er. Aktuell beträgt der Rückstand der Göllheimer auf den Ligaprimus neun Zähler – bei einer Partie weniger. Fest steht: Sollte der TuS dem ASV die zweite Niederlage in Folge beifügen, wird das Rennen um die Meisterschaft noch spannender.

Dieses Szenario wollen die Gäste um ihre starke Offensive natürlich verhindern. Coach Schneider fordert nach der überraschenden 4:3-Heimniederlage gegen den TuS Ramsen eine Reaktion. „Göllheim ist auf allen Positionen gut besetzt und hat mit Ghoul und Tras im Mittelfeld zwei herausragende Akteure. Ich sehe da kaum Schwächen“, erklärt er. Zuschauer dürfen sich wohl auf viele Tore freuen. 7,4 Treffer fallen pro Partie mit Winnweilerer Beteiligung – 5,1 wenn Göllheim aufläuft.

Springen die FCK-Portugiesen an die Spitze?

Gewinnt der ASV nicht, können die FCK-Portugiesen mit einem Auswärtserfolg beim TuS Ramsen (Sonntag, 15 Uhr) die Tabellenführung übernehmen. Allerdings ist die Mannschaft des neuen alten Trainers Marco Kroneberger gewillt den nächsten Favoriten ins Stolpern zu bringen. Parallel gastiert die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach beim TuS Erfenbach, der TuS Steinbach II/Börrstadt beim SV Katzweiler.

Die zermürbende Negativserie von neun Niederlagen am Stück konnte die SpVgg Gauersheim jüngst beenden. Ob der 2:1-Auswärtssieg in Steinbach beflügelt? Die Steuerwald-Truppe empfängt am Sonntag, 15 Uhr, die TSG Kaiserslautern. Der SV Gundersweiler hat spielfrei.