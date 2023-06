A.C.O., die „Saitenfraktion“ der Rock-Coverband Ayers Rockt!, trumpft am Sonntag, 18. Juni, ab 18 Uhr auf dem Johannismarkt in Winnweiler mit virtuosem Instrumentalspiel, wechselndem Leadgesang und ungetrübter Spielfreude auf – und zwar live, openair und unplugged. Das Repertoire ist überwältigend, die Vielseitigkeit erfrischend.

Alle großen Legenden werden irgendwann geboren, alle großen Bands haben irgendwann klein angefangen – als unbekannte junge Musiker, die musikalisch und erfahrungstechnisch noch nicht viel vorzuweisen hatten. Bei A.C.O. war das von vornherein anders, da sich hier langjährige Erfahrung, Professionalität und teilweise überregionale Bekanntheit paaren.

Arnulf Ochs (Gesang, Gitarre), diplomierter Jazzgitarrist, aktuell unter anderem bei Gültekin Kaan, blickt auf zahlreiche Veröffentlichungen unter eigenem Namen sowie als Gastmusiker zurück. Er arbeitete häufig als Sessionmusiker im Humber Road Studio in London, ist Leadgitarrist und Stimme Nummer eins für die rockigen und dialektdeutschen Nummern. Außerdem hat er bei großen Festivals gespielt und weltweite Tourneereisen hinter sich.

Drei Vollblutmusiker

Clifford Franklin Ayers (Gitarre, Gesang) kommt aus der Metalszene, hat dort vor allem mit Parasight europaweit Erfolge gefeiert und unter anderem bei dem Festival Rock am Ring auf der Bühne gestanden. Seine präzise Gitarrenarbeit macht ihn zum idealen Rhythmusgitarristen, der zudem oft für die zweite Gesangsstimme verantwortlich zeichnet.

Osmo (Gesang, Bass) hat sich in der regionalen Musikszene vor allem mit Anyway, The Funkgerät und Schaafa Sämpf einen Namen gemacht. Er ist mit letztgenannter Band quer durch Deutschland getourt und hat vom kleinen Club bis zum großen Festival alles gespielt. Der dritte Vollblutmusiker im Bunde sorgt für ein fettes Bassfundament und alternative Leadgesangparts.