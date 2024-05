Auf der B48 hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis ist von der A63 auf die Bundesstraße abgebogen und hat dabei ein in Richtung Münchweiler fahrendes Auto übersehen und gerammt. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden im anderen Auto drei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, reagierte der 52-Jährige positiv auf einen Drogentest, weshalb die Beamten seinen Führerschein beschlagnahmten und einen Antrag auf eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt haben. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren von Münchweiler und Winnweiler sowie die Polizei beteiligt.