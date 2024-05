Feuerwehr und THW hatten Großeinsatz: Aufgrund eines lokalen Unwetters stürzte am späten Freitagnachmittag eine zehn Meter hohe und acht Meter lange Sandsteinmauer ein. Verletzt wurde hierbei niemand. Die heftigen Regenschauer konzentrierten sich auf den Bereich der Altstadt. Nach Informationen der Feuerwehr gingen dort innerhalb einer halben Stunde rund 50 Liter Wasser pro Quadratmeter nieder. Die betroffene Mauer stürzte in den Innenhof eines anderen Anwesens. Eine weitere angrenzende Mauer ist ebenfalls einsturzgefährdet. Die Regenmengen waren dann schließlich auch Ursache, dass der Leiselbach im Westen von Kirchheimbolanden überlief. Vor allem betroffen war das Firmengelände einer Getreidemühle. Unmittelbar nach dem Unwetter informierte die Feuerwehr zeitverzögert wegen fehlender Sirenensignale die Gemeinden am Leiselbach über die Gefahr das Ansteigen des Wassers. Dort konnten die Feuerwehren durch Austeilen von Sandsäcken größere Überschwemmungen vermeiden.

Mehr dazu lesen Sie hier