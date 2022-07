Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Göllheim bekommt neue Gerätschaften für ihre Atemschutzwerkstatt.

Eine gute Ausstattung der Feuerwehren ist immer ein wichtiges Thema, erst recht auf dem Land, wo alles mit freiwilligen Kräften gestemmt werden muss. Am Feuerwehrstützpunkt der VG Göllheim gibt es deshalb neben der klassischen Gerätewerkstatt auch eine Schlauchwerkstatt und eine Atemschutzwerkstatt, die allen 13 Einheiten der VG zur Verfügung steht. Nach jedem Einsatz bringen die Ortswehren ihre Atemschutzausrüstung zur Reinigung und Prüfung dorthin. Der hauptamtliche Gerätewart der VG wird dort von drei ehrenamtlichen Atemschutzgerätewarten unterstützt.

Die Atemschutzwerkstatt soll nun neue Ausrüstungsgegenstände bekommen, konkret geht es um einen Atemluftkompressor, einen Atemschutz-Reinigungsautomaten und einen Trockenschrank. Der VG-Rat hat veranlasst, dass alle drei zum Preis von insgesamt 46.000 Euro bei der Firma Magin in Schifferstadt bestellt werden. Außerdem hat der VG-Rat beschlossen, dass jetzt auch die Leiter der Bambini-Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung bekommen sollen. Derzeit gibt es in der VG zwei dieser Organisationen, die Kindern von sechs bis zehn Jahren die Feuerwehr nahebringen wollen, und zwar in Göllheim selbst und in Zellertal. Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird der Pauschale entsprechen, die auch die Jugendfeuerwehrwarte bekommen. Diese liegt aktuell bei 39,41 Euro pro Monat.