Schon in der ersten Schulwoche vor die Kamera: Auch in diesem Jahr starten die Schulanfänger im Donnersbergkreis wieder „Mit Nils in die erste Klasse“. Die Fotografen Thomas Stepan, Julia Hoffmann und Gerhard Löffel sind seit Dienstag unterwegs, um die Erstklässler abzulichten. Für die Knirpse beginnt schließlich ein neuer, spannender Lebensabschnitt, der festgehalten werden soll. Jedes Kind bekommt zudem eine Sonderausgabe der Nils-Nager-Clubzeitung. Clubmitglieder – auch neu angemeldete – erhalten das Klassenfoto kostenlos per E-Mail. 20 Schulen mit insgesamt 34 ersten Klassen machen bei der Einschulungsaktion der RHEINPFALZ mit. Am Dienstag, 27. September, erscheinen die gesammelten Klassenfotos auf mehreren Sonderseiten in der Donnersberger Rundschau.