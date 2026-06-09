Von Frühlingserwachen bis Weihnachtszauber: Viele Veranstaltungen in Kirchheimbolanden wären ohne Pro Kibo undenkbar. Wie der Verkehrsvereins seinen 100. Geburtstag feiert.

Anlässlich des Jubiläums hatte Pro Kibo zu einer Feierstunde und der Eröffnung einer Sonderausstellung ins Museum im Stadtpalais eingeladen. Obwohl der Verein seinen 100. Geburtstag feiert, liegen seine Wurzeln noch deutlich weiter zurück: 1871 wurde der Verschönerungsverein, 1890 der Kurverein gegründet – beide sind sozusagen die Urväter des heutigen Verkehrsvereins.

Intensive Gespräche über die Geschichte des Verkehrsvereins (von links): Jürgen Heck, Sören Dall, Bernd Lawall und Sebastian Stollhof. Foto: Jan Worf

Dessen ursprüngliches Ziel war es, das Stadtbild zu verschönern, Feste zu organisieren, den Oktobermarkt auszubauen, Wochen- und Obstmärkte einzuführen sowie regelmäßige Konzerte und den Gehannstag zu veranstalten. Dieser wurde bereits im Gründungsjahr 1926 erstmals gefeiert – unter anderem mit einem Festumzug durch die gesamte Stadt. Dies war auch der Ursprung des heutigen Residenzfestes und der Bierwoche.

Filmaufnahme vom Gehannstag 1927

Die Zielsetzung von 1926 sei immer noch aktuell – und der Verein ziehe nach wie vor an allen Strippen, betonte Pro-Kibo-Vorsitzender Jürgen Heck im Interview mit Sebastian Stollhof, der den Abend moderierte. Heck führt den Verein seit fast 20 Jahren – sichtlich stolz nahm er in dessen Namen die lobenden Worte zahlreicher geladener Gäste entgegen. Insbesondere Sören Dall galt der Dank für seine intensiven Recherchearbeiten zur Geschichte des Vereins. Zusammen mit Museumsleiter Bernd Lawall und seiner Ehefrau Birgit Dall hatte er für diesen Abend ein besonderes Schmankerl aus dem Ärmel gezaubert: die älteste Filmaufnahme der Stadt Kirchheimbolanden vom Gehannstag im Jahr 1927. Sie ist neben vielen weiteren Exponaten in der Sonderausstellung im Museum zu sehen. Bei deren Gestaltung wirkte Lawall mit seinem Team tatkräftig mit.

Jürgen Heck und Tatjana Röss bei der Übergabe der goldenen Wutz. Foto: Jan Worf

Heck betonte die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein Heimatmuseum sowie die starke Unterstützung durch sein Teams, das ihn bei vielen Veranstaltungen und Festen nicht im Stich lasse. Dazu zählten das Frühlingserwachen, der Maimarkt/Mai-Woi, der Biergarten während der Bierwoche, die Suppenlative, der Weihnachtszauber und weitere Aktivitäten wie der Kibogutschein. Ferner gratulierte der Vorsitzende der Metzgerei Klag, die ebenfalls in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert und den Verein oft unterstütze. Anschließend eröffneten Heck und Lawall die Sonderausstellung, die bis Ende des Jahres zu besichtigen ist.