Bei einem Unfall auf der A63 hat am frühen Montagmorgen eine 64 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein 63-Jähriger am Steuer eines Mazda in Fahrtrichtung Mainz unterwegs, als er in Höhe Lohnsfeld aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen geriet auf die abgesenkte Leitplanke, kippte auf die Beifahrerseite und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und ein Mitinsasse im Fond des Wagens kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 64-jährige Beifahrerin allerdings wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Mitfahrer und Ersthelfer konnten sie befreien. Die Schwerstverletzte wurde ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Die Autobahn blieb für zwei Stunden voll gesperrt. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.