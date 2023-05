Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Starkregenkarte stuft die Überflutungsgefährdung in Göllheim als insgesamt hoch ein. Eine vergleichbare Gefahrenlage wie im Ahrtal besteht indessen nicht. Aber trotzdem stand bei einem Hochwasser in den 1940er Jahren das Wasser in der Bauch- und Judengasse bis zu einem Meter hoch. Das ist der Tenor einer Präsentation des Büros Obermeyer, die das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Gemeinde vorstellt.

Die Ausführungen zu den Verhältnissen in der Göllheimer Ortslage und den Göllheimer Annexen sind Teil einer von der Verbandsgemeinde Göllheim in Auftrag gegebenen Gesamtstudie.