Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Initiative, in Zusammenarbeit mit der ungarischen Universität Pecs mehr jungen Ärzten den Weg in die Westpfalz zu ebnen, können aus Donnersberger Sicht die nächsten Schritte gegangen werden: Der Kreistag hat den Landrat ermächtigt, gemeinsam mit seinen Westpfalz-Kollegen den dafür vorgesehenen Verein zu gründen.

In der Westpfalz haben sich die Landkreise Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Donnersberg, Kusel und Pirmasens, die kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie