Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bester Sturm (22 Tore), beste Abwehr (ein Gegentor) – die Herren des Dürkheimer HC führen nach drei Partien souverän die Westgruppe der Zweiten Feldhockey-Regionalliga Süd an. Am Samstag (17 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Andreas Schanninger bei der TG Worms nachlegen. Die Jugend soll mit dem Schwung der Meisterschaft helfen.

Über das erste Training nach dem Wochenende möchte DHC-Trainer Andreas Schanninger gar nicht gerne berichten. Wie beinah jede Woche sei die Beteiligung dünn gewesen. Und daher