Eine Silber- und eine Bronzemedaille sind die Ausbeute der Leichtathleten des LTV Bad Dürkheim bei den Rheinland- Pfalz-Meisterschaften in Mainz.

Nicht nur mit der starken Konkurrenz aus Rheinhessen und dem Rheinland hatten die Leichtathleten des LTV Bad Dürkheim bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Aktiven und U18 zu kämpfen. Auch das Wetter sorgte in Mainz für Verzögerungen und Unterbrechungen der gewohnten Routine vor und während der Wettkämpfe.

Gleich zum Auftakt sahen sich alle Teilnehmer der Landesmeisterschaften mit einem heftigen Gewitter mit starkem Regen konfrontiert. Zu seinem Glück habe er Wechselkleidung eingepackt, so Trainer Lothar Spilke, der sich danach aber vor allem über die Auftritte von Maike Knebel freuen durfte. Die Starterin in der Klasse U18 war zuletzt bei den Pfalzmeisterschaften nicht am Start gewesen, ließ sich von den schwierigen äußeren Bedingungen aber nicht beeindrucken. Auch ohne optimales Aufwärmen lief sie im Zeitlauf über 100 m Hürden kurz nach dem Regen eine starke Zeit von 15,39 Sekunden und holte als Dritte die Bronzemedaille. Ihre Bestzeit aus dem Vorjahr (17,20 sec) verbesserte sie damit deutlich.

Unter 13-Sekunden-Grenze geblieben

Nach den Hürdenläufen folgte wieder ein heftiger Regenguss vor den 100-m-Sprints. Dabei ließ das Starterteam die Pistolen im Regen liegen und rund 90 Minuten ging kein Lauf über die Bühne, bis die Kabel und Kontakte wieder alle getrocknet waren. Aber auch davon ließ sich Maike Knebel nicht beeindrucken und lieferte nach langer Pause direkt eine neue persönliche Bestleistung von 12,90 Sekunden im Vorlauf ab, um sich im Halbfinale nochmal auf 12,82 Sekunden zu steigern. Im Finale war dann allerdings im vierten Rennen an diesem Tag keine Steigerung mehr möglich. Mit 12,92 Sekunden wurde sie in einem großen Starterfeld Sechste und bewies, dass sie jetzt verlässlich unter 13 Sekunden laufen kann. Mit dem Wetter, der langen Pause und dem plötzlichen Aufruf kam dagegen Elina Giesenberg nicht klar. Sie lief als Jugendliche im Frauenrennen nur 13,37 Sekunden und belegte damit Rang 16 von 27 Starterinnen. Ähnlich ging es Justus Zierke, der in 12,40 Sekunden das Ziel erreichte.

Auch Meike Knebel (LTV) trotzte dem Wetter. Foto: Daniel Lelle

Gut klar kam mit den Umständen der U18-Sprinter Nikolas Dörr, der mit 11,77 Sekunden im Vorlauf über 100 Meter eine neue persönliche Bestzeit lief. Im A-Endlauf wurde er Vierter in 11,81 Sekunden. Ronja Wulfert war doch noch etwas müde vom Siebenkampf in Limburgerhof am Pfingstmontag. Dort hatte sie mit 4620 Punkten eine neue Bestleistung aufgestellt, bestätigte die bereits vorher erzielte DM-Norm und steht aktuell an neunter Stelle der Bestenliste im DLV. Die 100 Meter liefen bei ihr in der Landeshauptstadt diesmal nicht so gut. Nach 13,11 Sekunden im Vorlauf blieb die noch der U20 angehörende Athletin im B-Endlauf der Frauen mit 13,18 Sekunden klar unter ihren Möglichkeiten. Im Weitsprung holte sie im letzten Versuch mit 5,39 m immerhin noch den Vizetitel bei den Frauen.

Auch Lasse Franck war über Pfingsten beim Mehrkampf in Limburgerhof am Start gewesen und beendete dort den Zehnkampf der U18 mit 4662 Punkten als Vierter. Er ließ sich auch in Mainz nicht vom Wetter beeindrucken und lief zum ersten Mal richtig kämpferisch über die Hürden. In seinem 110 m-Zeitlauf verbesserte er sich als Vierter auf 16,81 Sekunden und belegte im Gesamtklassement Platz neun.