Am Sonntagabend kam es am Wachenheimer Ortsausgang in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Ein Streifenwagen erreichte die Unfallstelle erst, als das Fahrzeug bereits abgeschleppt wurde. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass zum Unfallzeitpunkt ein 18- und ein 19-Jähriger im Auto saßen – beide waren alkoholisiert. Wer von den beiden gefahren ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.