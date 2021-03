Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr hat sich nach Polizeiangaben an der Kreuzung Friedelsheimer Straße/Römerweg in Wachenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem zwölfjährigen Radfahrer und einem Auto ereignet. Der Junge war demnach im Römerweg unterwegs und übersah an der Kreuzung das bevorrechtigte Auto der Fahrerin aus Friedelsheim. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich Schürfwunden sowie Prellungen zu. „Glücklicherweise trug er seinen Fahrradhelm, wodurch vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert werden konnten“, heben die Beamten hervor. Durch die Kollision wurden der VW T-ROC und das Mountainbike beschädigt, den Gesamtschaden schätzt die Polizei 3000 Euro.