Am Mittwochabend kontrollierten Beamte einen 20-jährigen Fiat-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim am Wachenheimer Bahnhof. Dabei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der 20-Jährige räumte ein, in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da der 20-Jährige bereits im April unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saß, erwartet ihn nach Polizeiangaben nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige mit einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus wurde eine Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.