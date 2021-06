Sieben Autofahrer waren am Mittwoch zwischen 7.30 und 9 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim in Höhe der Schule und des Kindergartens zu schnell unterwegs. Das hat die Polizei von einer dortigen Geschwindigkeitskontrolle berichtet. Erlaubt sind dort 30 Kilometer pro Stunde, der „Spitzenreiter“ war laut Polizeibericht mit 53 „Sachen“ unterwegs.