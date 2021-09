Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr an mehreren Stellen in der Region überprüft, ob Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind.

In Wachenheim wurde in der Friedelsheimer Straße in Höhe der Schule und des Kindergartens kontrolliert. Es war viel Verkehr. Elf Autofahrer waren zu schnell, einer von ihnen fuhr bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde mit 52 „Sachen“ vorbei. Weil sich ein Bürger beschwert hatte, wurde auch „In den Langwiesen“ in Bad Dürkheim gemessen, dort gab es laut Polizei im Kontrollzeitraum keine Beanstandungen.

Auch Kontrolle in Herxheim am Berg

Bei geringem Verkehrsaufkommen wurden in Herxheim am Berg in der Hauptstraße zwei Autofahrer „geblitzt“. Hier fuhr der „Spitzenreiter“ mit 41 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Zuletzt waren die Beamten auf der Umgehungsstraße L 517 in Weisenheim am Berg positioniert. Zehn Verkehrsteilnehmer waren zu schnell, am auffälligsten waren 70 statt 50 Kilometer pro Stunde.