Ein 20-Jähriger hat bei einem Unfall am Freitag in Wachenheim einen höherer Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Ludwigshafener mit seinem Wagen gegen 19.40 Uhr auf der K16 von Wachenheim nach Lindenberg unterwegs. Nach dem Parkplatz des Freizeit- und Wildparks verlor der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit (50 km/h erlaubt) die Kontrolle über sein Auto. Nach Angaben der Beamten kam der Wagen von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung hangabwärts liegen. Am Auto des 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße wurde für Abschleppmaßnahmen circa eine Stunde gesperrt.