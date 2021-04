Auf einem Freigelände in Wachenheim ist ein verschlossener Wohnwagen aufgebrochen und durchwühlt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Einbruch im Zeitraum vom 19. April, 19 Uhr, bis 20. April 10 Uhr abgespielt haben. Der Wohnwagen befindet sich auf einem Freigelände, das als privater Reiterhof genutzt wird. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die bislang unbekannte Täter nichts. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.