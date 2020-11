[Aktualisiert: 19.59 Uhr] Wegen eines Wohnungsbrands im ehemaligen Burgstübl in der Waldstraße sind am Dienstagabend etwa 60 Einsatzkräfte der Wehren der Verbandsgemeinde Wachenheim ausgerückt. Die Wehr wurde um 18.23 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und lüfteten die Räumlichkeiten. Das Gebäude wurde evakuiert. Auch Rettungsdienste waren vor Ort. Ersten Angaben zufolge war das Feuer in der Küche einer der Wohnungen beim Kochen vermutlich durch entzündetes Fett ausgebrochen. Drei Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zwei Wohnungen sind unbewohnbar. In dem Gebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, leben 19 Menschen.