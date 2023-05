Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kunden der Stadtwerke Bad Dürkheim müssen 2021 mehr fürs Trinkwasser zahlen. In Gemeinden der Verbandsgemeinde Wachenheim steigen die Wasserpreise ebenfalls. Der Zweckverband Friedelsheimer Gruppe hat die Erhöhung beschlossen. Der Grund sei eine „Investitionswelle“. Stabil bleiben die Preise dagegen in der VG Freinsheim und in der Stadt Wachenheim.

Warum das Trinkwasser für die Kunden der Dürkheimer Stadtwerke teurer wird, erklärt Geschäftsführer Peter Kistenmacher. Der Wasserpreis habe sich seit 2008 kaum