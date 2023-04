Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den kommenden Schuljahren wird sich an der Schulstruktur an der verbundenen Grundschule Friedelsheim-Gönnheim-Ellerstadt nichts ändern. Alle Kinder werden weiter an ihrem Wohnort beschult. Ein Runder Tisch soll nun klären, wie sich die Schule künftig organisiert.

Ellerstadter Kinder besuchen die Grundschule in Ellerstadt. Kinder aus Friedelsheim und Gönnheim gehen in die Grundschule Friedelsheim-Gönnheim. So sind es Kinder und Eltern gewohnt. Vor