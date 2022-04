Nachdem die Dubbetass im September 2009 auf den Markt gekommen ist, hat sie sich schnell zu einer regionalen Erfolgsgeschichte entwickelt. Seit Kurzem ist die Produktpalette um die „durchgedubbte“ Variante angewachsen.

Die von Hans Pfingstgräf erfundene Dubbetasse, bei der es sich im Grunde genommen um eine Keramik-Variante des von den Pfälzern geliebten Dubbeglases handelt, ist um eine neue Form reicher. „Bisher hatten wir nur Tassen im Angebot, die auch eine ,dubbefreie’ Fläche hatten, damit dort ein Logo oder der Schriftzug ,Pälzer Dubbetass’ aufgedruckt werden konnte“, sagt Iris Pfingstgräf, die das Projekt nach dem Tod ihres Vaters Hans 2015 übernommen hat.

Nachdem der Fachhandel mehrfach den Wunsch nach „durchgedubbten“ Tassen geäußert hat, ist das neue Design seit Anfang April auf dem Markt. Die Kunden, die keinen Aufdruck wünschten, hätten gemeint, mit der freien Fläche ohne Dubben sähe die Tasse „etwas naggisch“ aus, erzählt die Wachenheimerin. „Jetzt sieht die Tasse nicht mehr so aus, als ob etwas fehlen würde, sondern kommt als Einheits-Dubbetasse daher“, erklärt Pfingstgräf, die das Trinkgefäß in einer 0,5- und einer 0,2-Liter-Variante in sieben Farben anbietet. Die alte Form mit oder ohne Aufdruck ist aber weiter im Programm. „Im letzten Jahr ist ein Mandelblütenfarbton dazu gekommen“, berichtet Pfingstgräf, die damit einem vielfach geäußerten Kundenwunsch nach einer rosa Tasse nachkam.

Mit der Firma Mohaba aus Düren bei Köln fand sie einen Produktions- und Vertriebspartner. Für Pfingstgräf, die eine Ausbildung zur Tierarzthelferin und zur Groß- und Außenhandelskauffrau vorweisen kann, ist es nach wie vor eine Herzensangelegenheit, die Idee ihres Vaters weiterzuführen. Hans Pfingstgräf arbeitete in einer Kellerei in Edenkoben und hatte Anfang der 1970er-Jahre die Idee, Weihnachtsmärkte mit Glühwein zu beliefern. Die Erfolgsgeschichte des von ihm 2014 kreierten Logos mit dem Schriftzug „Pälzer Dubbetass“, erlebte er nicht mehr mit. „Ich denke, dass mein Vater sehr stolz auf uns wäre und sich über die Entwicklung seiner Dubbetass sehr gefreut hätte. Es ist sehr schade, dass er schon so lange nicht mehr dabei ist“, sagt Tochter Iris Pfingstgräf.

Im Netz

Wer Dubbetassen bestellen möchte, kann das direkt bei Mohaba in Düren oder sie im lokalen Fachhandel beziehen. Weitere Informationen und Bestellungen unter www.dubbetass.eu.