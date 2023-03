Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer auf Pfälzisch predigt, kommt den Leuten viel näher. Diese Erfahrung hat Werner Schwartz in über 30 Jahren gesammelt, in denen er immer mal wieder Gottesdienste im Dialekt gestaltet hat. Am Sonntag wird er in Wachenheim eine „Kerch uf Pälzisch“ halten. Im Gespräch mit Julia Plantz sagt er, warum man im Dialekt eigentlich über alles reden kann.

Dialektpredigten kennen wir hier vor allem durch den verstorbenen Pfarrer Otmar Fischer, der in Weisenheim am Berg „mit de Peif “ in die Kirche ging. War er das Vorbild für Ihre Dialektpredigten?

Otmar