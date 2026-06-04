Bad Dürkheim sucht die nächste Repräsentantin oder den nächsten Repräsentanten seiner Weinkultur.

Bad Dürkheim sucht eine neue Weinhoheit, die traditionell am Wurstmarkt-Montag im Weindorf gekrönt wird. Mit der Inthronisierung startet die einjährige Amtszeit, die laut Stadt viele spannende Termine, Begegnungen und einmalige Einblicke hinter die Kulissen der Veranstaltungs- und Weinkultur Bad Dürkheims bietet. Bewerberinnen und Bewerber können ihre Bewerbungsschreiben noch bis zum 1. Juli an die E-Mail-Adresse Tourismus@bad-duerkheim.de schicken.

Lebensläufe, Motivationsschreiben und jegliche kreative Bewerbungsformen sind willkommen. Ein Vorstellungsgespräch ist für Dienstag, 10. August, geplant. Erwartet wird von der Weinhoheit, dass sie die Kurstadt sowie deren Weinkultur repräsentiert. Aktuell ist Cecile Herzberger die Dürkheimer Weinprinzessin. Sie folgte auf Rani Kurajouli, die erste männliche Dürkheimer Weinhoheit.