Wer bringt Ordnung in den Eiersalat? Beim RHEINPFALZ-Osterrätsel geht es darum, die buntbemalten Eier den kreativen Köpfen dahinter zuzuordnen. Wer alles richtig macht und ein bisschen Losglück hat, kann dabei Karten zum SWR3-Comedy-Festival gewinnen.

Alle Jahre wieder lädt die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim dazu ein, beim Ostereier-Quiz mitzumachen. Wer die Regeln noch nicht kennt, dem seien sie schnell erklärt. Zwölf Menschen haben für uns jeweils ein Osterei gestaltet. Dabei haben sie kleine Hinweise auf ihren Beruf oder ihr ehrenamtliches Engagement hinterlassen. Den Leserinnen und Lesern ist es nun überlassen, zuzuordnen, wer welches Ei bemalt hat. Bei manchen der kleinen Kunstwerke ist das recht einfach, andere Eier-Künstler haben es den Raterinnen und Ratern aber auch schwer gemacht.

In diesem Jahr haben folgende Personen ein Ei gestaltet: Chiara Amborn (Verwaltungsleitung Musikschule Bad Dürkheim), Willy Bohl (Vorsitzender des Förderkreises zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg), Marcus Brill (Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus bei der Stadt Bad Dürkheim), Georg Dumont (Zweiter Vorsitzender des Fördervereins zur Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Wachenheim und Bad Dürkheim), Heiko Gauglitz („Storchenpapa“ in Freinsheim), Daniel Hoffmann (Direktor des Amtsgerichts Bad Dürkheim), Marcel Ladan (Pastoralassistent in Bad Dürkheim), Alexander von Massow (Vorsitzender des Protestantischen Kirchenbauvereins Bad Dürkheim), Michael Ochse (Vorsitzender der Museumsgesellschaft Bad Dürkheim), Karolin Ott (Dürkheimer Weinprinzessin), Christoph Patzelt (Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim) und Birte Schönborn (Museumspädagogin am Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim).

So geht’s

Wer mitmachen will, der sollte uns bis Donnerstag, 13. April, eine E-Mail an die Adresse redduw@rheinpfalz.de schicken. Wer lieber auf die Post setzen will, kann uns eine Karte senden an die Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10, Bad Dürkheim. Ob per Post oder Mail: Jedes Ei sollte klar einem der Maler zugeordnet werden. Wer mitmacht, sollte unbedingt seinen Namen und seine Telefonnummer angeben. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünfmal zwei Tickets fürs SWR3-Comedy-Festival, das von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, wieder in der Kurstadt stattfinden wird. Dabei geht es jeweils einmal um einen Auftritt von Lars Reichow, Mirja Boes, Martin Frank und je zweimal um eine New-Comedy-Show. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Gewinnerinnen und Gewinner informieren können.

Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim wünscht nun viel Spaß beim Rätseln und frohe Osterfeiertage.