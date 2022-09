Zu einem gemeinsamen Informationsabend zum Thema „Welche Schulform für mein Kind?“ laden Werner-Heisenberg-Gymnasium, Carl-Orff-Realschule plus, Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim und Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, in die Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim ein.

Entscheidungshilfe für Eltern

Der Abend soll Eltern von Grundschulkindern als Entscheidungshilfe dienen. In einem gemeinsamen Überblicksvortrag werden die Schulformen gegenüber gestellt. Anschließend präsentieren die Schulen ihre Angebote.