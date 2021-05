Sogenannte Lollitests auf das Coronavirus nimmt das neue Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz vor der Brunnen Apotheke in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim vor. Das Ergebnis gibt es wie bei anderen Teststellen auch nach 15 Minuten.

„Bei uns kommen ausschließlich die Lollitests zum Einsatz, die sich bereits in Kindertagesstätten bewährt haben“, berichtet Andreas Adel, Inhaber der Teststelle Mobiles Testen-Pfalz aus Edenkoben, der den Container aufgestellt hat. Entwickelt hat den Lollitest das Universitätsklinikum Köln ursprünglich als Pooltest, bei dem Proben einer kompletten Kindergartengruppe genommen und mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) auf ein positives Ergebnis geprüft werden. Bei den Tests, die Adel anbietet, handelt es sich dagegen um Antigen-Schnelltests, deren Ergebnis nach 15 Minuten vorliegt.

Das Teststäbchen, das äußerlich dem Stäbchen, das in die Nase oder den Rachen geführt wird, entspricht, wird einige Sekunden mit Speichel durchnässt, um dann mithilfe des Testkits ausgewertet zu werden. „Die Zuverlässigkeit der Lollimethode entspricht den Ergebnissen der anderen Schnelltests“, versichert Adel. Die Vorgehensweise sei mit dem Land im Zuge der Initiative „Testen für alle“ abgestimmt. Die Tests sind für die Bürger kostenlos.

„Die Erwachsenen sind genauso glücklich wie die Kinder, auf diese Art getestet zu werden“, berichtet Adel. Bisher kämen täglich etwa 80 Personen zu seiner Teststelle in der Mannheimer Straße. „Die Leute sind bislang sehr zufrieden“, so Adel. Er will auf jeden Fall bis zum 30. Juni in Bad Dürkheim und seinen weiteren Standorten in Offenbach, Maikammer und Edenkoben bleiben, weil bis dahin noch das Projekt der Landesregierung laufen wird. „Wenn das Projekt verlängert wird, machen wir natürlich weiter, wenn der Bedarf weiterhin vorhanden ist“, kündigt er an.

Öffnungszeiten

Montags bis freitags: 8.30-17.30 Uhr, samstags: 9.30-17.30 Uhr, sonn- und feiertags: 10-16 Uhr.