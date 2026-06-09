Zur Themenweinprobe „Sechs Steine und sechs Weine“ lädt der Heimatforscher Eric Hass in Herxheim am Berg ein. Hass führt bei der rund zweistündigen Tour laut eigener Mitteilung zu sechs ortshistorisch bedeutenden Steinen an sechs verschiedenen Orten in und um Herxheim und probiert mit den Gästen sechs dazu passende Weine. Diese hat Hass im Hauptberuf als Kellermeister bei den „Weinmachern Niederkirchen“ selbst mit hergestellt.

Zu Beginn gibt es von Ralf Becker ein Glas Secco und dazu passende Häppchen; Weinprinzessin Luisa I. von der Urlaubsregion Freinsheim begrüßt außerdem die Gäste.

Die Führung findet statt am Samstag, 13. Juni um 15 Uhr. Startpunkt ist der historische Kerweplatz beim ehemaligen Dorfbrunnen. Kosten pro Person: 10 Euro. Es gibt 40 Plätze. Um verbindliche Anmeldung wird gebeten per Mail an Heriesheim@aol.com oder Telefon 0178 604 7575.