Die Wachenheimer Weinstraße ist wieder offen: Wie der Erste Beigeordnete Manfred Bühler (FDP) am Donnerstag sagte, ist die Weinstraße ab sofort komplett befahrbar. Seit Mitte April wurde auf einem etwa 120 Meter langen Teilstück der L516 zwischen der Kreuzung Waldstraße/Friedelsheimer Straße und der Stadtmauer die Fahrbahndecke und die Gehwege erneuert. Außerdem wurde in Höhe des Bürgerspitals eine Querungshilfe gebaut und die Ampelanlage versetzt. Im Bereich der Kreuzung sind die Borde an den Gehwegen teilweise abgesenkt und die Querungswege markiert worden. Am Dienstag konnte Bauamtsleiter Stefan Schneider den Streckenabschnitt freigeben. Nachdem am Mittwochabend die vom Landesbetrieb Mobilität in Speyer beauftragte Firma Siemens die Ampel freigeschaltet hatte, konnte der Verkehr wieder wie gewohnt fließen. Wie der Bauamtsleiter mitteilte, sei das Bauvorhaben termingerecht abgeschlossen und auch die Baukosten von 450.000 Euro seien nicht überschritten worden. Nach Auskunft des Ordnungsamt Mitarbeiters Matthias Metzner seien noch nicht alle innerörtlichen Umleitungsschilder entfernt worden. Spätestens am kommenden Montag sei aber auch diese Arbeit erledigt.