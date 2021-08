Das Weingut Petri hat sich kulinarisch neu aufgestellt: Anfang des Monats haben Verena und Markus Springer für Küche und Service im Gutsausschank übernommen. Die beiden haben sich zuletzt mit einem Lokal in Wachenheim einen guten Ruf erarbeitet.

Nachdem die Brüder Maximilian (30) und Philipp (26) Petri seit 2018 für das Familienweingut Petri mittlerweile in der 14. Generation verantwortlich zeichnen, haben sie auch das Zepter für den Gutsausschank übernommen. Mit der Verpflichtung von Verena und Markus Springer, die zehn Jahre die „Gerümpelstube“ in Wachenheim führten, haben die Petris nichts dem Zufall überlassen.

„Als wir im vergangenen Jahr einmal in der ,Gerümpelstube’ essen waren, haben uns die Küche und der Service wirklich begeistert“, erinnert sich Maximilian Petri. Das Ehepaar Springer hat zu Jahresbeginn eine neue berufliche Herausforderung gesucht und sah im Gutsausschank Petri ideale Voraussetzungen, „Gerichte zu kreieren, die zu den hochwertigen Weinen der Petris passen“.

Nachhaltig mit frischen, regionalen Produkten

„Wenn wir Kunden bei einer Weinprobe erklären, welche Weine zu welchen Speisen passen, freuen wir uns, wenn sich die Gäste anschließend im Gutsausschank selbst davon überzeugen können“, erklärt Philipp Petri. In Anlehnung an die Philosophie der Familie, dass „Qualität das Ergebnis des Respektes vor Mensch und Natur“ ist, soll sich diese Leidenschaft auch im Restaurant, dem Gutsausschank Petri, widerspiegeln.

Markus Springer, der in der Küche das Regiment führt, wird seine Speisen ausnahmslos nachhaltig mit frischen Produkten aus der Region auf den Tisch bringen. „Für mich ist es wichtig, den Gästen zu zeigen, dass man aus bestimmten Grundzutaten und bekannten einfachen Gerichten auch noch etwas mehr machen kann“, erklärt der Küchenchef, der bei der Lebensmittelbeschaffung auf ein Netzwerk regionaler Lieferanten zurückgreifen kann. So habe man ganz genau vor Augen, wo die Rinder oder auch Schweine, die in der Küche verarbeitet werden, aufgewachsen und geschlachtet worden sind. Man könne das Speisenangebot als junge deutsche Küche, die von internationalen Einflüssen inspiriert wird, bezeichnen. Außerdem können im Gutausschank Petri auch Gäste, die vegetarische oder vegane Gerichte bevorzugen, auf ihre Kosten kommen.

Schöne Sitzplätze im Grünen

Das Restaurant ist von Mittwoch bis Freitag ab 17 und samstags und sonntags ab 12 Uhr geöffnet und bietet im Innenbereich und im Garten jeweils etwa 60 Sitzplätze an. Sollten es die Wetterbedingungen ermöglichen, ist ein Besuch im Außenbereich, in dem man umrahmt von Bäumen und exotischen Pflanzen wunderbar verweilen kann, sehr zu empfehlen.

„Es ist ein gutes Gefühl wieder im Kontakt mit den Gästen zu sein, um ihnen einen schönen Abend zu bereiten“, freute sich Verena Springer nach der gelungenen Eröffnung und weist daraufhin, dass auch im Gutsausschank Petri im November und Dezember Martinsgans auf dem Speiseplan stehen wird. „Noch vor der Eröffnung haben wir dafür schon die ersten Reservierungen entgegen nehmen können“, sagt Markus Springer.