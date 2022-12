Zugunsten des Hospizes Bad Dürkheim verkauft das Weingut Darting seinen Riesling Kabinett trocken „Dürkheimer Spielberg“ und seinen Spätburgunder trocken Pfalz mit einem extra designten Hospiz-Etikett. Ein Teil der Einnahmen kommt der Hospizarbeit zugute. „Bereits in der Entstehungsphase des Hospizes wurde deutlich, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich ist“, sagt Helmut Darting, dessen Weingut in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hospiz liegt. „Als ortsansässige Winzer bringen wir uns hier sehr gerne ein. Unsere Initiative soll ein Anstoß sein, damit auch andere die wertvolle Arbeit im Hospiz Bad Dürkheim weiterhin im Blick behalten und unterstützen.“ Da nicht alle Kosten des Hospizes von den Pflege- und Krankenkassen übernommen werden, zeigt sich Einrichtungsleitung Ulrike Grüner dankbar für die Unterstützung durch das Weingut, „denn auch die allgemeinen Kostensteigerungen machen vor unserer Einrichtung nicht halt“. Die Idee zum Hospiz-Wein entwickelte Darting mit Kaja Horr, Hauswirtschaftsleitung im Hospiz. „Diese nachbarschaftliche Hilfe durch die Familie Darting ist für uns eine wichtige Stütze, um unseren schwerstkranken Gästen die bestmögliche und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechende Versorgung zu bieten“, so Horr. Die Hospiz-Weine sind im Hospiz Bad Dürkheim (Wellsring 39) und im Weingut Darting (Am Falltor 4) ab sofort erhältlich.