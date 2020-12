Weingüter aus der Region haben bei der Prämierung der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftskammer abgeräumt: Für Wein, Sekt, Perlwein und Edelbrände wurden Ehren-, Staatsehren- und Große Staatsehrenpreise verliehen. Wer sind die Preisträger?

Die höchste Auszeichnung der Landwirtschaftskammer wurde in Sachen Wein, Sekt und Perlwein viermal verliehen, gleich drei frischgebackene Träger des Großen Staatsehrenpreises stammen aus dem Kreis Bad Dürkheim: Die Winzergenossenschaft Herxheim am Berg, das Weingut Karl Wegner aus Bad Dürkheim, und die Weinland Wachtenburg eG aus Wachenheim. Staatsehrenpreise erhielten die Dürkheimer Weingüter Klaus und Stefan Mesel, Darting, Wolf und Bärenhof.

Der Ehrenpreis der Landfrauen Rheinland-Pfalz ging an das Weingut Mathias Peter aus Wachenheim. Den Ehrenpreis des Genossenschaftsverbands „Verband der Regionen“ erhielt die Winzer eG Herrenberg-Honigsäckel aus Bad Dürkheim.

Den Staatsehrenpreis für Edelbrände erhielt die Edelobstbrennerei Thomas Scherner aus Weisenheim am Sand. Der Ehrenpreis des Landkreises Bad Dürkheim wurde an Weingut und Destillerie Thomas Sippel in Weisenheim am Berg verliehen.

In diesem Jahr knapp 15.000 Proben bewertet

Die Ehren- und Staatsehrenpreise beziehen sich laut Landwirtschaftskammer nicht auf einen bestimmten Wein, Sekt oder Edelbrand, sondern auf die durchgehend hohe Qualität eines Erzeugers. Logischerweise spricht Ökonomierat Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer, denn auch von „Handwerkskunst auf hohem Niveau“. Den Großen Staatsehrenpreis bekommt ein Betrieb, wenn er in zehn Jahren zum fünften Mal mit einem Staatsehrenpreis ausgezeichnet wurde. Wurden diese Bedingungen erneut erfüllt, kann der Betrieb laut Kammer „zu dieser seltenen Ehrung“ gelangen. Staatsehrenpreise stiftet das Land. Pro 250 vergebener Kammerpreismünzen wird ein Staatsehrenpreis verliehen. In diesem Jahr sind knapp 15.000 Weine, Sekte und Perlweine bewertet worden, dazu noch rund 650 Edelbrände.

Und noch eine Auszeichnung gab es für ein Weingut der Region: Bei der Sommerverkostung des renommierten Weinwettbewerbs „Berliner Wine Trophy“ der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) ist ein Wein des Gönnheimer Weinguts Erich Künzel & Sohn ausgezeichnet worden. Eine Solaris-Beerenauslese von der Gönnheimer Martinshöhe erhielt den Gold-Award.