Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pilzwiderstandsfähige Rebsorten bei Winzern und Weintrinkern bekannt machen – dazu soll der Internationale Piwi-Weinpreis beitragen, der Mitte November zum zehnten Mal vergeben wurde. Eine der treibenden Kräfte ist der Wachenheimer Weinexperte Martin Darting. Welche Ziele erreicht wurden – und wo es noch hakt.

In den Anfangsjahren wurde für den Piwi-Weinpreis noch in den Räumen der Stiftung Ökologie und Landbau in Bad Dürkheim verkostet. Mittlerweile werden die Weine nach dem von Darting