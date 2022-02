Erst am vergangenen Montag ist dem Eigentümer eines Weinbergstreuers aufgefallen, dass sein im Hof in der Weinstraße abgestellter Anhänger gestohlen wurde. Wie die Polizei berichtet, habe der Besitzer mittels der Videoüberwachung seines Hofes festgestellt, dass der Weinbergstreuer bereits am Montag, 7. Februar, gegen 2.55 Uhr morgens aus dem Hof geschoben wurde. Im Anschluss sei der Hänger an ein unbekanntes Fahrzeug angehängt und abtransportiert worden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 4000 Euro und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.