In der Adventszeit werden wieder Weihnachtskarten aus Ruanda im Naturkost-Laden „Die Eule“ in Wachenheim und im „Weltladen“ in Bad Dürkheim angeboten. Diese Karten haben eine lange Tradition. Jugendliche und Frauen sammeln getrocknete Blätter von Bananenstauden. Diese werden nach Farbtönen sortiert, die einzelnen Bild-Teile ausgeschnitten und in aufwendiger Kleinarbeit zusammengesetzt.

Land leidet unter Inflation

Mit dem Erlös der Karten unterstützt der gemeinnützige Verein Partnerschaft Ruanda bedürftige Familien, die unter den extrem stark gestiegenen Preisen in dem Land leiden. Das Statistische Amt Ruandas meldete für Oktober einen Preisanstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kontakt zum Verein unter Telefon 06322 943570.