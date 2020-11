Wann haben Sie zuletzt einen persönlichen Brief geschrieben? Der Gesprächskreis der Wachenheimer Sternstunden regt an, in diesem Jahr zum Stift zu greifen. Mögliche Adressaten sind die Bewohner des Bürgerspitals.

„Entdecken Sie die alte Form des Briefeschreibens neu“ – heißt es in einem Flyer der Wachenheimer Sternstunden. „Ein Briefumschlag, gefüllt mit einem Kartengruß, einem kleinen Stern oder einem schönen Text beim Nachbarn vor die Tür gestellt oder persönlich abgegeben bringt Licht und Wärme in die Häuser und die Herzen der Beschenkten“ – das ist die Idee, die in Wachenheim nun umsetzen kann, wer dazu Lust hat.

Der Gesprächskreis habe sich überlegt, was er im Moment machen könne, sagt Gabriele Popp. Sonst gibt es unter dem Dach der Wachenheimer Sternstunden eine ganze Reihe Veranstaltungen in der Adventszeit.

Kleine Briefe oder eine Bastelei

Kindergruppen gehen normalerweise in der Vorweihnachtszeit immer ins Bürgerspital. In diesem Jahr ist das nun nicht möglich. Deshalb sei die Idee entstanden, die Kinder in Schulen, Kita und Hort zu fragen, ob sie nicht kleine Briefe oder eine Bastelei ins Bürgerspital schicken. Und natürlich können alle anderen auch mitmachen und den Senioren einen Gruß zukommen lassen.

„Nehmen wir die Briefe als Hoffnungszeichen in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der wir besonders der Zuwendung bedürfen“, heißt es bei den Sternstunden. Der Freundeskreis möchte das als kleine Anregung verstanden wissen, „man kann und darf, wenn einem die Idee gefällt“, sagt Popp. So könne man in der Adventszeit „trotzdem an die anderen denken und füreinander da sein“. An den Herrnhuter Sternen können sich die Wachenheimer trotz Corona erfreuen. Am Vorabend des ersten Advents läuten um 21 Uhr die Wachenheimer Kirchenglocken. Zeitgleich werden die Sterne auf dem Marktplatz zum Strahlen gebracht.

Auch Gabriele Popp und die weiteren Sternstunden-Initiatorinnen Isabel Lübke und Christiane Wolf haben sich vorgenommen, einen Gruß zu verschicken. Und das kann ihnen gerne jeder gleichtun – ob in Wachenheim oder anderswo.

