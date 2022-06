Als drittes Team der HSG Eckbachtal spielt nun auch die weibliche C-Jugend in der kommenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Die Mädchen der weiblichen C-Jugend der HSG Eckbachtal mussten „nachsitzen“. Nachdem es in der pfalzinternen Runde nicht für die direkte Qualifikation ins Oberhaus gereicht hatte, setzte das Team des Trainergespanns Niklas Krebs, Lennart Greulich und Andrea Czaja mit Erfolg auf die überregionale Ausscheidung. Als Zweitplatzierte des überregionalen Qualifikationsturniers ergatterten die Gekko-Mädchen zu Hause in Dirmstein damit den letzten freien Platz in der höchsten Liga.

Das erste Spiel gegen den SV Zweibrücken vor heimischer Kulisse in Dirmstein blieb über die vollen 30 Minuten Spielzeit spannend, am Ende siegten die Eckbachtalerinnen mit 10:8. „Es war ein Spiel gleichwertiger Gegner“, sagte Trainer Niklas Krebs. Nachdem die Gekko-Mädchen nach einer nur kurzen Pause auch den rheinhessischen Vertreter SG Mainz-Bretzenheim mit 18:12 besiegt hatten, war die Qualifikation bereits vor dem letzten Spiel perfekt. Die 7:21-Niederlage gegen den sehr starken HSC Schweich, der das Turnier gewann, war damit nur eine Nebensache. Gemeinsam mit den Mädels aus dem Moseltal wurde die Qualifikation nach Spielende noch auf dem Feld ausgiebig gefeiert. „Hervorheben möchte ich Torhüterin Louisa Werner, Rückraumspielerin Isabell Haider und die beiden D-Jugendlichen Julia Brüger und Merle Scherzinger, die ihre Sache richtig gut gemacht haben“, lobte Krebs nach den Spielen.

Dem Aufsteigerteam gehörten folgende Spielerinnen an: Louisa Werner, Isabel Haider, Alisha Melinte, Hannah Erletz, Mara Sinn, Julia Brüger, Charlotte Winkler, Jette Herold, Merle Scherzinger, Laura Schieder, Emily Rohmann, Melina Scholz, Sarah Erletz, Amelie Kopec, Sidney Schleise.