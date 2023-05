Katerstimmung in der Kurstadt: Das SWR3-Comedy-Festival wird letztmals 2024 stattfinden. Die Besucher am Sonntag auf dem Dürkheimer Schlossplatz bedauern das. „Kultur ist wichtig und darf nicht sterben“, sagt eine.

Der Radiosender SWR3 wird das Comedy-Festival nur noch im kommenden Jahr ausrichten. 2025 ist Schluss. Grund sind Sparmaßnahmen des SWR. Die Besucher bedauern das.

Christine und Oliver Lythje kommen aus Offenburg in Baden-Württemberg. Sie haben das Wochenende in Bad Dürkheim verbracht und einige Live-Acts verfolgt. „Wir finden es schade, was der Sender da beschlossen hat, kommen aber trotzdem wieder, weil die Pfalz sehr schön ist und die Leute hier sehr nett sind“, sagt Lythje. Er hat die halbtrockene Rieslingschorle schätzen gelernt. Mit seiner Frau wolle er zum Wurstmarkt in der Kurstadt vorbeischauen.

„Herber Verlust“ für die Kurstadt

Für das Ehepaar Tanja und Peter Bentzen aus Bad Dürkheim, die die meisten Comedy-Acts per Livestream am Schlossplatz verfolgen, kommt das Aus völlig überraschend. „Wir sind sehr traurig und enttäuscht. Das Fest ist eigentlich schon zur Tradition geworden“, sagt Peter Bentzen. Er freut sich aber trotzdem auf die Abschlussveranstaltung im kommenden Jahr.

Bevor sie am Abend im Kurpark auftraten, schauten die Herren „Zeus und Wirbitzky“ am Sonntagnachmittag bei Moderator Kemal Goga auf dem Dürkheimer Schlossplatz vorbei. Foto: Engwicht Ein Hoch auf den Regenponcho: Die Zuschauer – hier bei Tim Poschmann am Freitagabend – trotzten dem Regen. Auch am Sonntag wurde es noch einmal „feucht-fröhlich“. Die Veranstaltungen sollten aber alle wie geplant stattfinden – so der Stand bei Redaktionsschluss. Foto: Kretzschmar Auftakt mit „Winzerbu“ Tim Poschmann. Foto: Kretzschmar Tourismus-Chef Marcus Brill packt mit an. Foto: Kretzschmar Das Publikumsinteresse an diesem Wochenende ist hoch. Foto: Kretzschmar Auch am Schlossplatz war viel los. Foto: Kretzschmar Foto 1 von 6

Jan Becher hat kein Verständnis für die Entscheidung des Senders. „Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die auch über die Rundfunkbeiträge finanziert wird, sollte man erwarten können, dass sie bei den Kosten auch mal etwas drauflegen können, denn die Kultur sollte weiterhin gefördert werden“, sagt der Dürkheimer, der von einem „herben Verlust“ für die Kurstadt spricht. Matthias Nicola aus Wörth ist mit Partnerin Sabine Leitz aus Rheinstetten angereist, um einen schönen Nachmittag auf dem Schlossplatz zu verbringen. „Ich verstehe die Entscheidung des SWR nicht, denn Kultur ist wichtig und darf nicht sterben. Kultur ist Brot für die Seele. Gerade in den heutigen Zeiten ist es wichtig, einmal auf andere Gedanken zu kommen“, sagt Leitz. Matthias Nicola sagt, dass die Region eine tolle Veranstaltung verlieren werde, die Touristen in die Stadt gebracht habe und werbewirksam für die Region gewesen sei.

Drei Tage sind schnell vergangen

Dieter Schaaf aus Ludwigshafen hat bislang kein Comedy-Festival versäumt. Er glaubt nicht, dass nur finanzielle Aspekte für den Rückzug des SWR verantwortlich seien. „Vielleicht wollen die einfach nur einmal woanders aufschlagen und etwas Neues machen“, lautet die Vermutung des Comedy-Fans. Angelina Keller von „Cater Keller“ findet es „sehr, sehr schade“, dass nach dem nächsten Jahr keine Komiker mehr in Bad Dürkheim die Leute zum Lachen bringen werden. „Wir sind mit unserem Imbiss von Anfang an dabei und werden diese schöne Veranstaltung sehr vermissen“, sagt die Gastronomin.

SWR3-Moderator Kemal Goga blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. „Die Zuschauerresonanz war wieder sehr gut und bis auf wenige Ausnahmen waren die Veranstaltungen auch ausverkauft“, sagt der Moderator. Er sei auf seiner Joggingrunde in den Weinbergen vor den Toren der Kurstadt von Spaziergängern angesprochen worden. Diese hätten es sehr schade gefunden, dass die drei Tage so schnell vergangen seien. Goga habe wieder einmal die Gerüche genossen. „Das war immer eine Mischung aus Bratwurst, Weinschorle und dem süßen Blütenduft, der vom Kurpark zu uns herüberwehte.“