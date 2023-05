Das SWR3-Comedy-Festival ist am Freitag erfolgreich gestartet. Sechs Comedy-Acts brachten die Zuschauer bei Live-Auftritten zum Lachen. „Winzerbu“ Tim Poschmann machte den „feucht-fröhlichen“ Auftakt.

Gute Stimmung herrschte auch auf dem Schlossplatz vor der Videowand. Bereits um 15 Uhr konnten dort die Zuschauer die Vorstellung der Comedians durch den SWR-Moderator Kemal Goga live verfolgen. „Ich war im letzten Jahr leider nicht dabei und freue mich dieses Jahr umso mehr auf die kommenden drei Tage“, berichtet der Schwabe. Er sei immer wieder begeistert, in welchem Mischungsverhältnis bei der Schorle das Wasser zum Riesling steht. „Eine Handbreit Wein und zwei Fingerbreit Wasser sind schon nicht schlecht“ , sagt der Moderator lachend.

Das Ehepaar Dagmar und Friedhelm Schillings aus Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen, das gerade eine Pfalz- und Elsass-Rundreise beendet hat, nutzt den Abschluss ihres Aufenthalts, um sich in der Kurstadt den Auftritt von Tim Poschmann anzusehen. „Hier am Schlossplatz ist es sehr gemütlich und wir genießen unseren letzten Tag, bevor es morgen wieder nach Hause geht“, sagt Friedhelm Schilling, der nach eigenen Angaben bestimmt nicht zum letzten Mal in der Kurstadt gewesen ist. Ehefrau Dagmar attestiert den Dürkheimern, dass sie „nett und freundlich“ seien.

Zuschauer nass, Schorle trocken

Tanja und Peter Bentzen aus Bad Dürkheim wollen den Nachmittag und Abend vor der Live-Bühne genießen. „Wir freuen uns auf Tim Poschmann. Der ,Pfälzer Winzer’ ist ja praktisch einer von uns, der die Weinstraße kennt“, berichtet Bentzen. Der „Winzerbu“ bewies am Abend ein gutes Gespür fürs Publikum. „Hauptsache die Schorle ist trocken“, sagt Poschmann angesichts des Regens, der den Beginn seines Auftritts begleitet. Dabei nimmt er routiniert Pfälzer Eigenheiten aufs Korn und kultiviert die kleinen Unterschiede zwischen Pfälzern und Saarländern.

Für das Ehepaar Bentzen geht es am Samstag gleich lustig weiter. Tanja Benthen will auf keinen Fall den Auftritt von Atze Schröder versäumen: „Der ist schon so lange dabei und immer noch gut. Auch als Schauspieler.“ Sandra Knappe ist mit Freundin Ina Wegmann aus Mannheim angereist. „Wir sind heute hier, um Lars Reichow zu sehen. Der ist voll gut, den habe ich schon ein paar Mal erleben dürfen“, sagt Sandra Knappe. Freundin Ina fügt hinzu, dass sie bis zum Auftritte Reichows die tolle Atmosphäre auf dem Schlossplatz genießen wollen. „Hier ist eine super Stimmung. Das Essen ist gut, der Wein schmeckt. Was will man mehr?“

Kofferraum voll Dürkheimer Wein

Für Lars Reichow, der sich selbst als „Konzertkabarettisten“ bezeichnet und seine Show am Keyboard begleitet, wohnen in der Pfalz „lebensfrohe und lustige Menschen“. Der gebürtige Mainzer outet sich als Pfalz-Liebhaber, der schon öfter mit dem Gedanken gespielt hat, sich am Rand des Pfälzerwalds ein Ferienhaus zu kaufen. In seiner Show auf der Open-Air-Bühne im Kurpark Ost können sich die Zuschauer auf das Beste aus seinem neuen Programm „ICH!“ freuen. Dabei wird er Themen wie den Brexit oder die Krönung von King Charles III. etwas genauer unter die Lupe nehmen. Nach seinem Auftritt will der 58-Jährige mit einem Kofferraum voller Dürkheimer Wein nach Hause fahren.

Marcus Brill sieht als Dürkheimer Fachbereichsleiter für Kultur und Tourismus das Comedy-Festival als tollen Werbeträger für die Kurstadt und lobt die Zusammenarbeit mit dem SWR. „Das, was die hier auf die Beine stellen, hat eine gute Außenwirkung und ist Werbung für die gesamte Stadt. Die Leute wollen hier etwas erleben und die gute Stimmung spüren.“ Damit hat Brill genau das wiedergegeben, was die zahlreichen Gäste auf dem Schlossplatz am ersten Tag des Festivals erlebt haben.