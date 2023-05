Für 2024 kündigt SWR3 noch eine „Riesen-Sause“ an. Aber „danach ist tatsächlich Schluss“, sagt Sender-Programmchef Thomas Jung übers Comedy-Festival in Bad Dürkheim.

2016 hatte der Radiosender das SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim zum ersten Mal veranstaltet. In den vergangenen Jahren hatte der Sender das Programm immer weiter ausgebaut und sogar durch die Corona-Pandemie gebracht. Das Festival hat sich etabliert. Die aktuell laufende Auflage ist nach Senderangaben zu „99 Prozent ausgelastet“ – und doch ist das Ende in Sicht. Und das liegt an Sparmaßnahmen des SWR.

Der Sender rechne mit einem massiven Kaufkraftverlust in den kommenden Jahren, sagt SWR3-Programmchef Thomas Jung. Inflation und Energiekosten machten sich bemerkbar, einen Ausgleich dafür gebe es nicht, Eigenmittel seien aufgebraucht. Dazu komme die Verlagerung ins Digitale. Der Sender müsse daher an anderen Stellen sparen, sagt Jung. Insgesamt geht es beim SWR um zwölf Millionen Euro in einem ersten Schritt, erklärt der Programmchef. 230.000 Euro nennt Jung als Hausnummer für die Kosten einer Auflage des Comedy-Festivals in Bad Dürkheim. Dabei seien die Einnahmen durch Ticketverkäufe und Sponsoren bereits abgezogen.

Seit etwa vier Wochen stehe die Entscheidung für das Ende des Festivals nun fest. Jung bedauert das sehr, hat er das Festival doch selbst 2016 mit aus der Taufe gehoben. Er ist froh, dass das Ende nicht abrupt kommt, sondern er sich mit seinen Mitstreitern im nächsten Jahr verabschieden kann. Viel Herzblut wollen die Verantwortlichen deswegen in den Abschluss im kommenden Jahr verwenden. Dann soll es noch einmal ein dreitägiges Comedy-Festival geben. Jung kündigt ein „besonderes Programm“ an, es gebe verschiedene Ideen. Die Stimmung im Team sei trotz des Aus im übernächsten Jahr gut. Alle freuten sich auf das Festival.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim lobt Jung dabei ausdrücklich. Mit dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Lutz (CDU) habe er schnell einen Draht und eine Zusage für den künftigen Festival-Standort Bad Dürkheim gehabt. Die Zusammenarbeit mit dem jetzigen Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und Tourismus-Chef Marcus Brill sei ebenfalls sehr gut.

Der Bürgermeister bedauert das Ende. „Das Comedy-Festival ist für uns ein Glücksfall“, sagt Glogger. Er könne die Nöte des Senders aber nachvollziehen. Er sei froh, dass die Veranstaltung 2024 noch einmal stattfindet.

Ganz enden soll die Zusammenarbeit von Radiosender und Stadt aber nicht. SWR3 kann sich vorstellen, weiter in Bad Dürkheim tätig zu sein, etwa als Medienpartner. Jung betont die Möglichkeit von einer Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro. Glogger kann sich künftig eine Art Comedy-Wochenende vorstellen. Als verantwortlicher Veranstalter werde der Sender aber nicht mehr auftreten, so Jung.