Ab Dienstag, 12 Uhr, ist es wieder möglich, an der Kreuzung von Weinstraße, Wald- und Friedelsheimer Straße, direkt in Richtung Friedelsheim in die Friedelsheimer Straße abzubiegen. Die Baustelle in der Weinstraße lässt die Freigabe zu. Die innerörtlichen Umleitungen würden entfallen. Dies teilte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mit. „Bei der letzten Baustellenbesprechung hat uns die Baufirma gesagt, dass die Kreuzung am Dienstag freigegeben wird“, sagte Bechtel. Mit der Öffnung der Kreuzung ist der erste Bauabschnitt der Sanierung der Weinstraße mit der Erneuerung der Fahrbahndecke und der Gehwege bis zum Seniorenstift, wo eine neue Überquerungshilfe gebaut werden soll, abgeschlossen. Im Zuge der Arbeiten wurden auch die Borde an den Gehwegen teilweise abgesenkt.